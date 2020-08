Taggia. Si è svolta ieri pomeriggio, nel pieno rispetto delle regole anticovid, la festa conclusiva della scuola del Bosco della Casa di Accoglienza Miracolo della Vita di Taggia. I bambini della Casa grazie al supporto dell’insegnante di musica Erica Martini, hanno preparato uno spettacolo canoro.

«I mesi dell’emergenza Covid sono stati molto impegnativi per la comunità del nostro Centro – afferma Sara Tonegutti -. Ringrazio gli educatori e i volontari che ci hanno supportato, in questi mesi hanno proposto varie iniziative ai nostri bambini con passione ed entusiasmo. La festa conclusiva di oggi è stata il giusto finale di un periodo complesso, ma che grazie al lavoro di tutti, tra cui l’insegnante di musica Erica Martini, è stato vissuto dai nostri bambini e dalle mamme del Centro con grande serenità ed è stata un’ occasione di apprendimento e scambio. Ringrazio per essere intevenuti ed essere sempre partecipi alle attività del Centro di Aiuto alla Vita Marco Scajola, Chiara Cerri, Laura Cane e Gianfranco Ceresola. Grazie alla sezione della Fidapa di Sanremo, rappresentata da Raffaella Panizzi ed a Barbara Blengino intervenuta in rappresentanza dei Deplasticati che sostengono sempre le nostre iniziative».