Sviene sul sentiero dei Balzi Rossi, anziano salvato da un passante

Ventimiglia. Un uomo di 80 anni è stato salvato dal provvidenziale intervento di un passante, che lo ha notato accasciato per terra semincosciente ed ha chiamato i soccorsi. E’ un medico ortopedico, che gli ha prestato le prime cure per farlo riprendere.

E’ successo stamattina verso le 10.30 sul sentiero che dai Balzi Rossi porta a Baia Benjamin. L’anziano, forse per il caldo, avrebbe accusato un malore tale da non essere più in grado di stare in piedi. Fortunatamente, nella caduta, l’uomo non ha riportato lesioni.

All’arrivo dei vigili del fuoco e degli operatori del 118, dopo le prime cure sul posto, lo sventurato si è subito sentito meglio ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Saint Charles di Bordighera a puro scopo precauzionale.