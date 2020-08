Stazione ferroviaria di Taggia, IlBuonsenso: «Degrado e abbandono dalle istituzioni locali»

Taggia. «Tra le tante cose che l’amministrazione locale e regionale dovrebbero fare il continuo e progressivo degrado di tutta la stazione ferroviaria è qualcosa che incide non solo sulla vivibilità, ma anche sul turismo.

La stazione per tantissimi visitatori è la prima cosa che si vede, il biglietto da visita della città e cosa troviamo? Assenza totale di

punti di ristoro o bar, nessuna edicola che porterebbero sicuramente un ambiente gradevole e vissuto per pendolari e turisti. I quali hanno pure difficoltà estreme a causa dei pochi trasporti dedicati. Una situazione incredibile.

La sera poi, specialmente d’inverno, con l’illuminazione praticamente nulla aumenta il rischio di piccola criminalità. Il tutto viene aumentato dall’abbandono da parte delle istituzioni che lasciano così la zona diventare dormitorio e punto di spaccio.

Perché nessuno si occupa di trovare un posto degno per i senza tetto e di tenere sotto controlla la criminalità che continua indisturbata ad avanzare in ogni angolo della nostra bellissima provincia? Cosa fa la Regione e le autorità locali? Nulla.

IlBuonsenso in ogni zona ligure lotta per riportare ogni angolo ala vivibilità massima, la sicurezza e aiutare chi è in difficoltà. Le soluzioni sono semplici e attuabili subito. Bisogna volerle mettere in pratica ed avere amore per la propria regione oltre che per i cittadini. Ci batteremo per sistemare questo scempio che si inasprisce ogni giorno i più».