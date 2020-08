Stasera a Sanremo suona il mitico dj Paolo Kighine

“7Sanremo. Domenica 2 Agosto al Tiki Beach (zona foce), ci sara’ un aperitivo musicale dalle 18 alle 24. L’ospite sara’ una leggenda della house music in Italia, il dj PAOLO KIGHINE.

Primo dj italiano invitato a mixare nel 1999 alla pionieristica ed eclettica “LOVE PARADE” di Berlino.

Un icona del clubbing, ha calcato le scene dei piu’ importanti club italiani ed esteri. L’organizzazione della serata e’ curata dal gruppo “Back to Life” con la direzione artistica di Maurizio Semeria,Rosario Dattilo e Jacopo Lamberti.

Un evento unico nel suo genere per stile musicale ed orario diurno, in controtendenza con le abitudini del “mondo della notte”. I dj resident che accompagneranno in questa domenica di festa il nostro ospite,saranno :Rosario,Jacopo Lamberti, Ivano Gnugnas.