Sociale, Liguria approva piano Strategico Regionale di prevenzione dello spreco alimentare e recupero delle eccedenze

Genova. È stato approvato, nell’ultima seduta di Giunta, il piano Strategico Regionale di prevenzione dello spreco alimentare e recupero delle eccedenze alimentari, frutto del lavoro del Tavolo di coordinamento regionale sul tema del recupero, donazione e redistribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

Il piano strategico regionale mette a sistema le diverse realtà territoriali coinvolte nel tema, e cioè Comuni, Terzo settore e grande distribuzione, in modo da metterle in rete e costruire così un sistema integrato che permetta a questi soggetti di dialogare e lavorare in rete.

L’obiettivo, come conseguenza diretta, è quello ridurre gli sprechi, destinare più facilmente le eccedenze alimentari dove ce se sia bisogno e salvaguardare così anche l’ambiente riducendo la produzione di rifiuti.