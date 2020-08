Sanremo. “Universo Mia” – un appuntamento dedicato ai brani celebri della indimenticata Mia Martini appositamente arrangianti per il nostro organico orchestrale dal M° Roberto Molinelli che dirigerà il concerto con la presenza della vocalist Vanessa Chiappa

Questi i brani che saranno eseguiti dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo giovedì 13 agosto alle 21.30 nel consueto appuntamento settimanale:

Foto 3 di 3





BRUNO LAUZI

Piccolo uomo

IVANO FOSSATI

E non finisce mica il cielo

PIERO PINTUCCI

Padre davvero

FRANCO CALIFANO

Minuetto

MASSIMO CANTINI – LUIGI LOPEZ

La nevicata del ‘56

MEDLEY “ Mia e Loredana “

Dedicato / stiamo come stiamo

FRANCESCO DE GREGORI

La donna cannone

GIANCARLO BIGAZZI

Gli uomini non cambiano

BRUNO LAUZI – MAURIZIO FABRIZIO

Almeno tu nell’universo

L’ingresso al parco, come da disposizioni ministeriali in termini di sicurezza, verrà scaglionato a gruppi, a distanza di orari predefiniti e comunicati a tutti coloro che avranno effettuato la prenotazione on line e che rientreranno nel numero massimo consentito.

I concerti sono tutti a ingresso totalmente gratuito, ma per i quali è obbligatoria la prenotazione on line attraverso il sito ufficiale dell’Orchestra (di cui riportiamo il link www.sinfonicasanremo.it).