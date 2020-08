Sicurezza a scuola, il 79% degli edifici dell’Imperiese non ha il certificato di agibilità

Imperia. I problemi atavici dell’edilizia scolastica quest’anno si sommeranno a quelli portati dall’emergenza sanitaria. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Anagrafe scolastica del Miur, relativi all’a.s. 2018/19 e pubblicati da Il Sole 24 Ore, il 79,25% degli edifici scolastici dell’Imperiese non ha il certificato di agibilità.

Insieme alle incertezze legate all’andamento del virus e alle difficoltà dovute alla mancanza di aule e all’obbligo del distanziamento, i numeri del Ministero dell’Istruzione tratteggiano una situazione allarmante.

I due terzi delle scuole della provincia di Imperia non possiedono il documento che «attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati», così come previsto dall’articolo 24 del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001).

Il quadro è preoccupante anche per quanto riguarda la prevenzione degli incendi, il cui certificato è posseduto da soltanto il 17,27% degli istituti. Il collaudo statico, invece, manca nel 45,91%, e l’omologazione della centrale termica nel 48,18%.

Se i più recenti interventi riguardante la sicurezza nelle scuole sono stati adottati a seguito del coronavirus, il Governo, tuttavia, ha previsto ulteriori disposizioni in materia, tra cui, l’adozione di un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio delle scuole e un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico.

Lavori necessari ma di certo insufficienti, considerato anche che, secondo l’ “Osservatorio Povertà educativa minorile #conibambini” che a luglio ha indagato lo stato dell’edilizia scolastica in vista dell’imminente rientro degli studenti nelle scuole, la Liguria detiene il triste primato della regione italiana con meno scuole costruite dopo il ’76, (il 23%). In particolare, il 20% degli edifici ha almeno 100 anni di vita e uno su quattro non è stato costruito per ospitare un istituto scolastico ma è stato riadattato.