“Shopping, Music and Food by night”: vietati vetro, lattine e spray urticanti

Imperia. Niente bottiglie e bicchieri di vetro, lattine e spray antiaggressione. Con un apposita ordinanza, il sindaco Claudio Scajola, vieta l’introduzione e la vendita di questi oggetti nell’area del centro storico di Porto Maurizio, dalle 18 alle 24 di domani, sabato 22 agosto.

Le zone, nello specifico, sono quelle di via Cascione, via XX Setembre e via San Maurizio e la manifestazione che viene regolate da queste norme è “Shopping, Music and Food by night”, una sorta di notte bianca al tempo del covid, che nelle precedenti edizioni aveva riscosso un notevole successo ed aveva attirato un pubblico numeroso.

Le motivazioni, che stanno dietro alle disposizioni sindacali, sono di prettamente di ordine ed incolumità pubblica. Non si vuole infatti ripetere la cosiddetta “Tragedia di piazza San Carlo” a Torino quando, nel 3 giugno del 2017, una folla, che stava assistendo, sul maxischermo, alla Champions League tra Juventus e Real Madrid, venne spaventata da alcuni che spruzzarono tra questa spray al peperoncino. Nel fuggi fuggi generale persero la vita 3 persone e ben 1672 rimasero ferite.