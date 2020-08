ShinyStat diventa SpA, perfezionato l’accordo tra il Gruppo Triboo e SevenData

È stato perfezionato l’accordo tra Triboo, gruppo attivo nel settore digitale e quotato sul mercato MTA di Borsa Italiana, e SevenData SpA, azienda partecipata dal colosso francese Kompass SA che dal 2017 offre ai propri clienti italiani soluzioni “data-driven” ad alta tecnologia, per la cessione del ramo d’azienda “ShinyStat” che include gli strumenti software proprietari per la Web Analytics, il Data Management e la Marketing Automation On-site.

La cessione del ramo ShinyStat verrà effettuata contro un corrispettivo di 1,45 milioni di euro e verrà finalizzata entro metà settembre 2020. Sarà poi costituita una Newco, in forma di Società per Azioni, che vedrà la partecipazione congiunta al capitale, con una quota di minoranza, sia del Gruppo Triboo che di Shiny Srl, società partecipata oltre che dal management anche da T2 Investimenti e LigurCapital Spa (Fondo di investimento emanazione di F.I.L.S.E).

Futuro amministratore delegato di ShinyStat SpA, dei cui prodotti hanno usufruito con successo: Yamamay, Carpisa, Maserati, Moschino etc. sarà il savonese Gianluigi Barbieri che dichiara: «Sono molto felice dell’opportunità di partecipare come manager e come azionista a questa nuova impresa. Vedo nell’unione del know-how e degli asset commerciali di queste due importanti aziende la realizzazione di un disegno imprenditoriale che mira a massimizzare il potenziale sinergico di due canali distributivi complementari».

«Per Savona e dintorni potrebbe essere interessante il fatto che in prospettiva ci piacerebbe provare a sviluppare nuovamente l’attività all’interno del Campus Universitario di Legino, dove oltre 20 anni fa Shiny è nata – prosegue Barbieri – . Questo progetto, potrebbe offrire la possibilità ai giovani del territorio di trovare soddisfazione nello studio e nell’applicazione delle tecnologie di analisi del comportamento on-line oltre che delle nuove discipline relative all’automazione finalizzata all’incremento delle vendite in ambiente digitale».

Scopo dell’operazione sarà creare opportunità reciproche per i due principali attori, permettendo a SevenData, grazie alle soluzioni software proprietarie di ShinyStat, di estendere la propria value proposition nell’ambito dell’Analytics e della Digital Marketing Automation sia B2C che B2B.

«Questa operazione permetterà a Triboo di rafforzare ulteriormente la propria offerta di servizi su scala internazionale, sfruttando i benefici della partnership con SevenData e con il gruppo Kompass, in termini di know-how e di risorse commerciali», dichiara l’amministratore delegato del Gruppo Triboo Giulio Corno.

Fabrizio Vigo, amministratore delegato di SevenData SpA, ricoprirà invece il ruolo di presidente di ShinyStat SpA: «Con l’acquisizione del Ramo d’azienda ShinyStat e grazie alla partnership con il Gruppo Triboo oltre che del management che ha fondato e sviluppato l’azienda, SevenData entra, dalla porta principale, nel mercato in grande sviluppo delle soluzioni di Digital Analytics finalizzate all’incremento della performance aziendale», dichiara Vigo.