Seborga, la cerimonia di investitura della principessa Nina sarà il 20 agosto

Seborga. Giovedì 20 agosto alle 16, in occasione della Festa di San Bernardo, Festa Nazionale del Principato, si terrà a Seborga la cerimonia di investitura di S.A.S. la principessa Nina e il giuramento di fedeltà al Principato dei Consiglieri della Corona e dei Priori. Tale evento era originariamente programmato per domenica 3 maggio, ma era stato rimandato a data da destinarsi per via del perdurare del lockdown. La cerimonia avrà luogo sul sagrato della Chiesa di San Bernardo.

In considerazione della persistenza dell’emergenza Covid-19, il Principato di Seborga ha l’obbligo di porre in atto alcune necessarie misure di contenimento alle quali tutti sono chiamati a porre particolare attenzione. Per ragioni di sicurezza e per evitare assembramenti, l’area del sagrato sarà delimitata e l’accesso sarà contingentato e consentito solo alla Principessa, ai Consiglieri della Corona, ai Priori, alla stampa nazionale ed internazionale e al personale coinvolto a vario titolo nell’organizzazione della cerimonia.

Il pubblico potrà seguire la cerimonia a distanza, rimanendo quindi all’esterno dell’area cordonata, osservando la distanza di almeno 1 metro tra ogni partecipante e soprattutto tenendo costantemente indossata la mascherina.

All’evento sarà presente il personale della Protezione Civile di Camporosso, che vigilerà sul rispetto delle normative anti-Covid; a tal fine, tutti coloro che parteciperanno alla cerimonia, senza alcuna distinzione, dovranno esibire all’ingresso un documento d’identità valido ai fini della registrazione delle proprie generalità e dei propri recapiti sul Registro Presenze ed essere sottoposti alla misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner. All’evento sarà altresì presente, con funzione di supporto medico, un’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia.

Salvo imprevisti, la cerimonia dovrebbe comunque essere anche trasmessa in streaming sulla pagina Facebook ufficiale del Principato di Seborga, tramite una telecamera fissa.

In considerazione del fatto che, per via del Covid-19, non avrà luogo la tradizionale serata enogastronomica danzante, quest’anno il Principato non organizzerà a sua volta alcun ricevimento serale.