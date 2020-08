Scuola, concorso ordinario: i posti disponibili in Liguria per classe di concorso

Genova. Sono 1214 i posti disponibili per la scuola secondaria di I e II grado in Liguria. In attesa di conoscere la data delle prove del concorso ordinario, il Miur ha diffuso il numero delle cattedre da coprire nel corso del prossimo biennio.

Per effetto dell’emergenza sanitaria, così come previsto dal Decreto rilancio, il numero dei posti a disposizione è aumentato, anche se non ancora sufficiente a soddisfare la domanda degli aspiranti docenti.

Degli oltre 1200 posti, 983 sono riservati al sostegno, le cui cattedre negli ultimi anni sono diventate sempre più vacanti.

Ma ecco i posti disponibili nella nostra regione per classe di concorso:

I Grado A001 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 29 I Grado A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 114 I Grado A023 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) 3 I Grado A028 MATEMATICA E SCIENZE 71 I Grado A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 35 I Grado A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 32 I Grado A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 33 I Grado AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE) 7 I Grado AB25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) 34 I Grado AC25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO) 1 I Grado AC56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO) 1 I Grado ADMM Sostegno 149 I Grado AH56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (OBOE) 1 I Grado AI56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) 2 I Grado AJ56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) 1 I Grado AL56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) 2 I Grado AM56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) 1 II Grado A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE 1 II Grado A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC 9 II Grado A009 DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG 5 II Grado A010 DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE 6 II Grado A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 26 II Grado A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR 56 II Grado A013 DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO 4 II Grado A014 DISCIP PLAST. SCUL. SCENOPLAST. 4 II Grado A015 DISCIPLINE SANITARIE 1 II Grado A016 DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC 2 II Grado A017 DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR 12 II Grado A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 3 II Grado A019 FILOSOFIA E STORIA 5 II Grado A020 FISICA 8 II Grado A021 GEOGRAFIA 6 II Grado A026 MATEMATICA 38 II Grado A027 MATEMATICA E FISICA 27 II Grado A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI 5 II Grado A033 SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE 1 II Grado A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 5 II Grado A036 SCIENZE E TECNOL LOGISTICA 1 II Grado A037 COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA 10 II Grado A040 TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE 28 II Grado A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 29 II Grado A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE 10 II Grado A043 SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE 8 II Grado A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI 27 II Grado A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 3 II Grado A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE 6 II Grado A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO 42 II Grado A050 SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG 31 II Grado A051 SCIENZE, TECNOL E TECN AGR 9 II Grado A052 SCIENZE, TECNOL E TECN PROD ANIMALI 1 II Grado A054 STORIA DELL’ARTE 8 II Grado A057 TECNICA DELLA DANZA CLASSICA 2 II Grado A058 TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA 1 II Grado A059 TECN ACCOMP DANZA PRAT MUSIC DANZA 2 II Grado AA24 LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) 17 II Grado AB24 LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) 45 II Grado AC24 LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO) 1 II Grado AD24 LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO) 1 II Grado ADSS Sostegno 82 II Grado AE24 LINGUA E CULT STRANIERA (RUSSO) 2 II Grado AJ55 PIANOFORTE 1 II Grado AK55 SASSOFONO 1 II Grado AO55 CANTO 1 II Grado B003 LABORATORI DI FISICA 1 II Grado B006 LABORATORIO DI ODONTOTECNICA 6 II Grado B007 LABORATORIO DI OTTICA 1 II Grado B011 LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE 7 II Grado B012 LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL 4 II Grado B014 LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI 8 II Grado B015 LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC 13 II Grado B016 LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE 8 II Grado B017 LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE 19 II Grado B018 LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA 0 II Grado B019 LAB SERVIZI RICETTIVITA’ ALBERGHIER 3 II Grado B020 LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA 10 II Grado B021 LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND 7 II Grado B022 LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME 5 II Grado B023 LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI 2 II Grado B024 LAB SCIENZE E TECNOL NAUTICHE 5 II Grado B025 LAB SCIENZE E TECNOLCOSTR NAVALI 1 II Grado BB02 CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE) 5

Il concorso ordinario per la scuola secondaria sarà composto da eventuale preselettiva, due prove scritte, una prova orale. A queste si aggiungerà la prova pratica, per le classi di concorso che la prevedono.

Lo svolgimento della preselettiva sarà deciso solo dopo la presentazione della domanda (invio candidature chiuso), qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a 250.

Quanto alle prove scritte, solo chi supererà la prima con il punteggio di almeno 28/40 accederà allo svolgimento della seconda. La prima prova scritta ha l’obiettivo di valutare il grado di conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso. Nel caso di classi di concorso riguardanti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. La prova sarà formulata in maniera distinta per ciascuna classe di concorso e prevede da uno a tre quesiti. La prova durerà 120 minuti, fermo restando gli eventuali tempi aggiuntivi per candidati di cui all’art. 20 legge 104/92.

La seconda prova scritta per i candidati a posti comuni avrà l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. La prova sarà superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28/40. Si articola in due quesiti a risposta aperta, il primo sulle competenze antropsicopedagogiche, il secondo sulle metodologie didattiche, in relazione alle discipline della classe di concorso oggetto dell’esame. Il superamento della prova sarà condizione necessaria per accedere alla successiva prova orale. La prova durerà 60 minuti, fermo restando gli eventuali tempi aggiuntivi per candidati di cui all’art. 20 della legge 104/92. La commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione finale sarà data dalla media aritmetica scaturita dalla valutazione di ogni quesito. La prova si intenderà superata con 28/40.

Non è stato specificato se le prove scritte saranno computer based oppure cartacee. Il punteggio delle prove scritte sarà dato dalla media aritmetica delle due prove scritte. I candidati che hanno conseguito almeno 28/40 in ciascuna delle prove scritte accedono alla prova orale.