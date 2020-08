Scuola, Chiappori (Grande Liguria): «Con questo andazzo ci ritroveremo con i nostri ragazzi privati dei loro diritti»

Diano Marina. Le dichiarazioni di Giacomo Chiappori, sindaco di Diano Marina e candidato alle elezioni regionali con la lista Grande Liguria:

«Con questo andazzo ci ritroveremo con i nostri ragazzi privati dei loro diritti. Ripeto che anche il Monseaur De Lapalisse arrossirebbe nel sentire certe affermazioni di Draghi! E’ evidente che bisogna aiutare i nostri giovani, aspettavamo che fosse lui a dircelo?

Abbiamo adeguato e preparato le scuole per la riapertura, così da poter garantire un loro lecito diritto, per non parlare delle attività sportive che a oggi sono totalmente impossibilitate nel loro normale svolgimento anche per mancanza di strutture. Dopo tutto ciò adesso cosa si dice “Ci dispiace, ma purtroppo non abbiamo gli insegnanti”. Ridicolo, pura pazzia!

E per ultimo ma non di minor importanza e qui faccio un veloce passaggio, anche se ne avrei da dire, ma ci ritornerò sicuramente su a tempo debito, si decide di affidare la manutenzione del nuovo ponte di Genova ai veri colpevoli, a coloro che devono risarcire i danni della tragedia del crollo di un anno fa, ripeto ridicolo!

Questi sono alcuni dei motivi per cui bisogna cambiare. Forza Liguri! Non mi stancherò di dire “Su la testa”!».