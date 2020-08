Sanremo. Aperitivo elettorale in serata presso il Bay Club Sanremo con il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale Marco Scajola per un momento di confronto insieme ad amministratori locali, simpatizzanti e cittadini. Presenti tutti i candidati della provincia di Imperia per Cambiamo con Toti Presidente: Serena Burgo, Chiara Cerri, vicesindaco di Taggia, e Maurizio Morabito, vicesindaco di Camporosso.

«La campagna elettorale sarà fatta soprattutto di momenti per ricordare le tante cose che abbiamo fatto in questi cinque anni e come vogliamo continuare – dichiara il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – Noi non siamo tra coloro che fanno promesse per il futuro, noi abbiamo mantenuto quelle del passato e ci teniamo a dire che i prossimi cinque anni saranno qualcosa che concretizzerà le cose mette in atto in questi anni. Continuiamo a lavorare per la regione. Per esempio tra poco inaugureremo il rifacimento del molo a Imperia finanziato con la Regione e terminato a tempo di record. Le nostre parole d’ordine sono concretezza e cose fatte».

In vista delle prossime elezioni elettorali sono stati ricordati, alle tante persone accorse, i progetti realizzati negli ultimi cinque anni e sono state annunciate le prospettive future per il Ponente Ligure.