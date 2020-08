Sanremo, Terzina Calvini compie 100 anni e festeggia con il sindaco Biancheri

Sanremo. Nella giornata di ieri, dopo aver presenziato in mattinata alle celebrazioni per la Festa dell’Assunta, il sindaco Alberto Biancheri ha fatto visita alla signora Terzina Cavini, in occasione del suo centesimo compleanno.

Alla signora Calvini, nata il 15 agosto 1920, e riunita ieri nei festeggiamenti con tutti i suoi familiari, il sindaco Biancheri ha portato il saluto e gli auguri di tutta l’amministrazione comunale per questa importante ricorrenza.