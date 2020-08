Sanremo, «Terra meravigliosa ma accoglienza da rivedere»: la segnalazione di una residente milanese

Sanremo. La segnalazione di una residente milanese in merito a uno spiacevole episodio che le è accaduto questa mattina nel recarsi al campo golf della Città dei Fiori:

«Questa mattina non avevo la macchina e ho preso un taxi davanti al Casinò, destinazione campo golf di Sanremo. Sono milanese e socia del campo quindi so perfettamente quale è strada, come è il traffico e quanti minuti servono per arrivare. Questo taxista mi ha fatto fare il giro dell’oca e ci ho messo tre volte il tempo per poter arrivare a destinazione rispetto alla strada normale.

Morale: durante il percorso ho chiesto spiegazioni, ma mi è stato risposto che questa era la via più panoramica e che sull’altra strada c’era più traffico. Non ho fatto commenti, sono trascorsi altri 10 minuti in cui lui ha continuato a dirmi che sull’altra strada avremmo trovato traffico, ma ho chiesto ad una persona che abita sopra quella strada e ha negato ci fosse coda.

Solitamente ci si mette 10 minuti e la tratta costa 12 euro, oggi ho speso 22,50 per impiegarci il triplo del tempo e facendo una strada senza senso. Sarà un mio pregiudizio, ma se ne è approfittato perché sono milanese e avrà pensato “questo è il mio pesce bollito”.

Sono qui in smart working da marzo, ho vissuto per la prima volta la vita residenziale di Sanremo, ma posso dire che qui milanesi e torinesi non sono amati dai locali. Non voglio generalizzare, ho incontrato tante persone anche gentilissime, ma moltissimi si lamentano di noi. C’è sempre qualche tentativo di truffare nelle località turistiche, avete una terra meravigliosa, ma l’accoglienza è da rivedere.

Questa persona mi ha voluta fregare, scendendo dal mezzo gli ho detto che ha avuto un comportamento che non ha parole, io al campo golf vengo tutti i giorni».