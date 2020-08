Sanremo, tentato furto al Carrefour: straniero arrestato dalla polizia

Sanremo. La scorsa notta personale della squadra volante della polizia ha tratto in arresto E.H., straniero di 45 anni, noto alle Forze dell’ordine per numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti l’uomo aveva, infatti, sottratto della merce dagli scaffali del supermercato Carrefour.

Dopo aver discusso con la guardia giurata che gli aveva intimato di pagare lo straniero si era dato alla fuga ma è stato bloccato dagli agenti poco lontano, in via XX Settembre, non prima di aver tentato di disfarsi del maltolto occultata nello zaino offrendola a un passante.

L’uomo è stato, quindi, immediatamente tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria per il rito direttissimo al termine del quale stamattina, considerata anche la sua pericolosità e i suoi precedenti, è stato trasferito nel carcere di valle Armea.