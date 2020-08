Sanremo. Serena Burgo, 46 anni, caposala di Gastroenterologia, in prima linea durante l’emergenza Covid-19 è la quarta candidata della lista “Cambiamo con Toti Presidente“.

Serena, già candidata con la lista “Avanti Insieme” a sostegno del sindaco Alberto Biancheri, ha accolto con entusiasmo l’offerta di Giovanni Toti di far parte della sua squadra:

«Ringrazio il Presidente Toti per la proposta, che ho accettato con piacere. Ho molto apprezzato l’operato della Giunta Toti in questi cinque anni, con particolare riferimento a Marco Scajola, sempre vicino ai cittadini ed agli amministratori del nostro territorio.

Vista la mia professione, ritengo di poter dare un apporto nell’ambito della Sanità: tanto è stato fatto, ma molto è ancora da fare ed il contributo di chi “opera sul campo” tutti i giorni è fondamentale per effettuare cambiamenti significativi non solo per i pazienti, ma anche per noi operatori del settore.

Oltre la Sanità, coltivo la passione per la tutela ambientale e per la sostenibilità, infatti sono membro del gruppo dei “Deplasticati” dalla loro nascita, ho partecipato a varie azioni di “deplasticazione” di Sanremo insieme a mia figlia, alla quale voglio trasmettere la sensibilità ecologica e la consapevolezza dei cambiamenti climatici in corso».

Pino Di Meco, coordinatore del movimento civico Cambiamo con Toti Presidente afferma: «Serena Burgo va a completare la squadra che è diretta espressione di Giovanni Toti in Provincia di Imperia: Marco Scajola, capolista, Chiara Cerri vicesindaco di Taggia e Maurizio Morabito vicesindaco di Camporosso, persone giovani, attive sul e per il territorio, con grande attenzione ai cittadini ed alle loro necessità».