Sanremo, proseguono gli appuntamenti del calendario estivo: ecco i prossimi eventi in programma

Sanremo. Proseguono gli appuntamenti del calendario manifestazioni estive dell’assessorato al Turismo e degli Intrattenimenti organizzati in collaborazione con gli esercenti di Sanremo:

Martedì 18 agosto

alle 19.30, via Corradi: Michela Panero – Michela, Enzo Silvano & Davide, standard

jazz (Sanremo fa Musica)

alle 21, porto Vecchio: The Cu3E (Sanremo fa Musica)

alle 21.30, Villa Ormond: concerto “Tra Paganini e Morricone”, M° Diego Campagna / Olesya Rusina / Guitar & Friends

alle 21.30, piazza Borea d’Olmo: “Cinema all’aperto” (Ariston Sanremo)

Mercoledì 19 agosto

alle 18.30, piazza Bresca: Charlot Trio (Sanremo fa Musica)

ore 20, piazza San Siro: Dj set (Sanremo fa Musica)

ore 21, piazza Colombo: Mauro Vero One Man Show (Sanremo fa Musica)

ore 21.30, piazza Borea d’Olmo: “Cinema all’aperto” (Ariston Sanremo)

Giovedì 20 agosto

ore 20 circa, piazza Eroi (zona statua Siro Carli): Trio Live (Sanremo fa Musica)

ore 21.30, Villa Ormond: Concerto “Da Tenco a Mina via Battisti” (Orchestra Sinfonica di Sanremo)

ore 21.30, piazza Santa Brigida: Cinema sotto le Stelle “The departed” (Ass.ne Pigna Mon Amour)

Venerdì 21 agosto

ore 18.30, piazza Bresca: Mh Band (Sanremo fa Musica)

ore 1930, via Corradi: The Low, Silvia L. Federica Z, Marco S & Marco Fedri, cantautorato/country al pop internazionale (Sanremo fa Musica)

ore 20, piazza San Siro: Berben band, musica d’autore in versione allegra (Sanremo fa Musica)

ore 20.30, via Gioberti: Elettroacustic Circus (Sanremo fa Musica)

ore 21, porto Vecchio: Marisa Fagnani e Silvano Manco (Sanremo fa Musica)

ore 21, piazza Colombo: dj set by Qltura w/ Sacco &Vanzetti (Sanremo fa Musica)

ore 21.30: Villa Ormond: Festival della Canzone Jazzata “Zazzarazzaz” – Special guest Andrea Dulbecco e Gilson Silveira

Sabato 22 agosto

ore 20.30, via Gioberti: Fat Cat Hackett (Sanremo fa Musica)

Domenica 23 agosto

ore 20.30, via Gioberti: Citarella – Del Gaudio – Rossi featuring Giulia Camorali (Sanremo fa Musica)

ore 21.30 Villa Ormond: Concerto “Tributo a Lucio Battisti” (Ass.ne Enea / Nuovi

Solidi)

Lunedì 24 agosto

ore 21.30, piazza Borea d’Olmo: “Cinema all’aperto” (Ariston Sanremo)

Prenotazioni e ticket: www.sanremo2020.eventbrite.it, prenotazioni e ticket concerti Orchestra Sinfonica: www.sinfonicasanremo.it