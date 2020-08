Sanremo, nuova infornata di vigili urbani in arrivo. Cambiano le regole delle prove selettive: introdotti i limiti di età

Sanremo. Potranno essere fino a sette i posti messi a bando per l’assunzione di nuovi agenti di polizia locale da reclutare entro la fine dell’anno, stando ai fabbisogni di personale comunicati dal comando dei vigili a Palazzo Bellevue in questi giorni. I posti da bandire, che si vanno ad aggiungere agli 8 agenti a tempo indeterminato assunti negli scorsi mesi, si rendono disponibili a seguito del pensionamento di altrettanti vigili che hanno lasciato il servizio dalla conclusione dell’ultimo concorso.

Ed è proprio in prospettiva di questa nuova “infornata” che il comandante Claudio Frattarola ha richiesto e ottenuto delle modifiche del regolamento per i concorsi pubblici con le quali sono state irrigidite le prove fisiche selettive e sono stati introdotti dei limiti di età (che prima non c’erano) a seconda della categoria professionale da ricoprire: per la C si deve aver compiuto più di 35 anni che diventano 41 per la D. Nessun limite, invece, per la figura dirigenziale. Tornando alle prove fisiche, differenziate per sesso, queste sono state aggravate in termini di capacità da dimostrare. Per esempio è stato ridotto di circa un minuto il tempo massimo che si può impiegare per la prova di corsa, sono state aumentate le flessioni ed è stato aggiunto il test del salto in alto.

Diversamente, nella proposta del comandante Frattarola approvata dalla giunta Biancheri, è stato tolto l’obbligo della patente A2 (moto di media-grossa cilindrata), così da allargare la platea di possibili candidati a tutti coloro che sono in possesso della semplice patente B della macchina.

Per quanto riguarda il concorso – che fonti accreditate del municipio confermano sarà bandito entro la fine dell’anno con priorità assoluta – si prevede l’assunzione di almeno due agenti entro la fine del 2020 e di cinque nel 2021 quando, a quel punto, salvo ulteriori pensionamenti, la pianta organica del comando di via Giusti tornerà alle sue 68 unità, delle quali abilitate al servizio su strada saranno 54, mentre 14, a causa di problemi fisici, continueranno a svolgere solo impieghi d’ufficio.

Altra buona notizia per il comparto della pubblica sicurezza locale è data dalla possibilità per l’amministrazione di assumere, per le prossima estate, oltre ai 7 agenti in totale a tempo indeterminato altri 6-7 vigili urbani stagionali. Un’apertura resa possibile grazie alle disponibilità finanziarie che il Comune avrà a disposizione una volta che i controllori comunali impiegati al Casinò diventeranno dipendenti di Palazzo Bellevue a tempo indeterminato, liberando spazi per le assunzioni a tempo determinato.