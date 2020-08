Sanremo. E’ l’ex gioielliere di Sanremo Luciano Amoretti, 76 anni, l’uomo massacrato di botte in un cortile interno di via Garibaldi al civico 95 a Sanremo. Il cadavere è stato trovato in casa dalla figlia stamani.

L’uomo, commerciante di orologi, era stato visto vivo l’ultima volta intorno alle 21 di ieri. Alcuni testimoni avrebbero udito dei rumori, riconducibili alle violenze sulla vittima.

Amoretti probabilmente conosceva il suo assassino: ha aperto lui la porta a chi, nella notte, lo ha massacrato.

di 11 Galleria fotografica Omicidio Sanremo









Foto 5 di 6











Al momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sull’omicidio. Sul posto, oltre alla polizia scientifica e alla squadra mobile della Questura di Imperia, è giunto il questore Pietro Milone e il sostituto procuratore Francesca Bugané Pedretti, che coordina le indagini.

Lo scorso anno, Amoretti era stato arrestato dalla polizia con l’accusa di essere il basista della rapina a mano armata avvenuta nel luglio 2018 ai danni della gioielleria Abate di Sanremo.