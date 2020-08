Sanremo. Nella splendida cornice di Villa Ormond l’Orchestra Sinfonica di Sanremo si è esibita nel consueto appuntamento settimanale con “Universo Mia”, un concerto interamente dedicato all’indimenticabile voce di Mia Martini, su arrangiamenti e direzione del M° Roberto Molinelli con la presenza della vocalist Vanessa Chiappa.

Un’esecuzione, una prima assoluta per la città di Sanremo, con un arrangiamento definito dallo stesso maestro Roberto Molinelli «ricco di virtuosismi che solo una grande orchestra come quella di Sanremo può eseguire». Un tributo e l’occasione di rendere omaggio a 25 anni dalla sua prematura scomparsa a una delle voci superbe della musica italiana.

Il repertorio della serata ha compreso alcuni dei maggiori successi della cantante di Bagnara Calabra, come gli immancabili “Gli uomini non cambiano”, “Minuetto” e “Almeno tu nell’universo”, brani senza tempo la cui l’originalità e la bellezza sono stati messi in risalto dagli arrangiamenti orchestrali curati dal M° Roberto Molinelli.

Il pubblico, su un finale emozionante con il brano “Almeno Tu nell’Universo” grazie ad un applauso ininterrotto ha richiesto all’Orchestra, al Maestro e alla Vocalist l’esecuzione di un bis.

Grande il successo sia in sala che sui profili social della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo che grazie a piccole pillole video e dirette Facebook riesce a omaggiare anche chi non è riuscito ad accedere allo spettacolo dal vivo.