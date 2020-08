Sanremo, le parole di Marra (Azione Riformista) sulla nomina del nuovo dirigente al Turismo

Sanremo. Le dichiarazioni di Bruno Marra, referente di Azione Riformista Imperia-Sanremo, sulle ultime dell’amministrazione comunale sanremese:

«Con riferimento all’accesa lite, con tanto di pugno sul tavolo, tra il vicesindaco di Sanremo e il segretario generale del Comune sul nuovo dirigente al turismo, sorge spontanea una domanda elementare: se il nuovo dirigente è stato assunto tramite concorso pubblico, come si può dire che avrebbe dovuto assumere quel ruolo una fidata funzionaria già in servizio?

Nessun problema sulle, anche accese, discussioni in ambito politico-amministrativo, in questo caso all’interno della giunta Biancheri che si sta conquistando l’appellativo di “liquidatori dei beni della città”, anche perché se i concorsi non danno i responsi attesi all’amministrazione pubblica sarebbe logico abolirli o cambiarli e comunque asservirli al proprio piacimento.

E proprio in queste ore giunge la notizia dell’appalto deserto sulla vendita di Casa Serena, vale a dire, nessuna offerta per l’acquisto dell’unica casa di risposo del Comune. Ha ragione chi ha affermato pubblicamente (ad oggi senza replica) che la vendita della grande casa di riposo comunale sanremese è una “scelta incomprensibile e ingiustificata, oltre che lesiva dei diritti dei lavoratori che sono destinati a perdere, ingiustamente, lo status di dipendenti comunali, quindi, pubblici”.

E, così, la giunta Biancheri, per non garantire direttamente l’assistenza agli anziani tramite casa di riposo comunale e non tutelare i propri dipendenti operativi presso Casa Serena, sarà portata davanti al Tribunale del Lavoro e dovrà sostenere rilevanti costi di causa (ovviamente, con i denari pubblici di noi cittadini). I cittadini sanremesi potranno giudicare».