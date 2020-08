Sanremo, la movida senza mascherina nella rete dei controlli delle forze dell’ordine

Sanremo. Sono scattati intorno alle 20 dal cuore della movida matuziana i controlli delle forze dell’ordine, in questa prima sera di applicazione delle nuove direttive del ministro della Salute Speranza che impongono l’uso della mascherina anche all’aperto.

Piazza Bresca e piazza Sardi, finite nuovamente al centro delle polemiche per gli assembramenti incontrollati, sono state passate al setaccio dagli uomini dell’Arma, della polizia e della municipale, che continueranno a vigilare sull’andamento di questo lunedì sera di relativa calma dopo il weekend super affollato appena trascorso. A invitare alla responsabilità, soprattutto tra i giovani che continuano a mostrarsi i più disinvolti nell’uso dei dispositivi di protezione individuale, era stato negli scorsi giorni anche il sindaco Alberto Biancheri.

I controlli si estenderanno per il resto della serata al centro cittadino dove, come in tutta Italia, dalle 18 è scattato l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto (durerà fino alle 6 del mattino), nelle zone dove più facilmente si possono creare assembramenti. Vietate del tutto le serate danzanti e le discoteche.

Gli ultimi provvedimenti adottati dal governo sono stati discussi preventivamente con le Regioni che non avranno potere di derogarle con propri atti firmati dai singoli governatori, così come spesso accaduto durante i mesi del lockdown.