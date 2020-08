Sanremo, incidente in galleria Aurelia Bis. Due mezzi coinvolti ed altrettanti feriti

Sanremo. E’ di due feriti e due mezzi semidistrutti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto in una galleria della Aurelia Bis, verso le 7 di stamane. Due veicoli, un’auto ed un furgone, si sono scontrati per cause da accertare.

Lo schianto si è verificato nel tratto di superstrada che da Taggia va verso Sanremo. Sul posto è intervenuto il 118 e i vigili del fuoco. Fortunatamente entrambi i conducenti non versano in gravi condizioni.