Sanremo. E’ di un giovane ferito gravemente e trasportato in pronto soccorso in codice rosso il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 12:30 in corso Mazzini. Anche se la dinamica non è ancora stata ricostruita con esattezza, sembra che un ragazzo, alla guida di uno scooter, si sia “avventurato” in un sorpasso azzardato mentre procedeva in direzione centro città, andando così ad impattare contro la parte anteriore sinistra del muso di un’utilitaria proveniente dal senso opposto.

Attualmente il traffico e temporaneamente bloccato per permettere agli agenti della polizia di effettuare i rilievi del caso e sentire i testimoni.