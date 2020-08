Sanremo, il prezioso simulacro di Santa Rita nella Chiesa di Tutti i Santi

Sanremo. Domenica 16 agosto durante la Santa Messa delle 12 presso la Chiesa di Tutti i Santi (Corso Matuzia, 1) a Sanremo, verrà collocata una pregevole icona opera di monaci greci. Sarà l’occasione per affidare a Santa Rita tutte le famiglie della città di Sanremo e del mondo intero.

«In questo momento in cui la famiglia voluta da Dio subisce attacchi di diverso genere, desideriamo riferirci a Santa Rita come modello di sposa e madre per chiedere la Sua intercessione presso il Signore affinché la famiglia possa essere difesa, custodita e benedetta dando ad ogni bambino la possibilità di avere un papà e una mamma.

I monaci hanno realizzato questa icona a mano: è un’opera d’arte unica. È attentamente lavorata secondo lo stile e i criteri richiesti ed è intagliata con gli stessi strumenti usati secoli orsono. Seguendo la tradizione è stata dipinta con uova e colori naturali.

Nell’icona tutto parla il linguaggio del simbolo:

– La tavola è simbolo del legno della Croce.

– Il gesso (leukas) è simbolo della pietra angolare che è Cristo.

– La tela rappresenta il sacro lino su cui fu impresso il volto del Cristo.

– L’emulsione-uovo indica la pasqua, la nuova vita in Cristo; il vino che si mischia all’uovo è simbolo del sangue eucaristico di Cristo.

– I colori materializzano la luce increata.

Invitiamo tutti i fedeli alla Santa Messa cui seguirà la benedizione dell’icona e la particolare preghiera di intercessione a Santa Rita, la Santa dei casi impossibili» – fanno sapere dalla chiesa di Tutti i Santi.