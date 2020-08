Sanremo, il calendario delle manifestazioni estive in programma a fine agosto e settembre

Sanremo. Gli appuntamenti del calendario manifestazioni estive dell’assessorato al Turismo e degli Intrattenimenti organizzati in collaborazione con gli esercenti di Sanremo:

Martedì 25 agosto

Alle 18.30, piazza Bresca: dj set by family house w/Underkalture & Jack’s Brothers (Sanremo fa Musica)

alle 21.30, piazza Borea d’Olmo: “Cinema all’aperto” (Ariston Sanremo )

Mercoledì 26 agosto

alle 21.30, piazza Borea d’Olmo: “Cinema all’aperto” (Ariston Sanremo)

Giovedì 27 agosto

alle 21.30, Villa Ormond: concerto “Piazzolla: aspettando l’Anniversario (Orchestra Sinfonica di Sanremo)

alle 21.30, piazza Santa Brigida: Cinema sotto le Stelle “Bohemian rhapsody” (associazione Pigna Mon Amour)

Venerdì 28 agosto

alle 20.30, via Gioberti: Soul Engine (Sanremo fa Musica)

alle 21.30, Villa Ormond: concerto “Paolo Fresu Devil Quartet” (Unogas Energia)

Sabato 29 agosto

alle 21.30, Villa Ormond: Talk Show “Festivalmare Special Edition” (Eccoci s.a.s.)

alle 21.30, Villa Nobel: spettacolo di magia “The Mad Man” (Unogas Energia)

Domenica 30 agosto

alle 20.30, via Gioberti: Geno and the Rocking Dudes (Sanremo fa Musica)

Giovedì 3 settembre

alle 21.30, Villa Ormond, concerto “J.S. Bach Classico e…Jazz” (Orchestra Sinfonica di Sanremo)

Venerdì 4 settembre

alle 21.30, Villa Ormond: rassegna letteraria “Solea – Festival della Cultura Mediterranea” (C.M.C. / Nidodiragno)

Sabato 5 settembre

alle 21.30, Villa Ormond: rassegna letteraria “Solea – Festival della Cultura Mediterranea” (C.M.C. / Nidodiragno)

Domenica 6 settembre

alle 21.30, Villa Ormond: rassegna letteraria “Solea – Festival della Cultura Mediterranea” (C.M.C. / Nidodiragno)

Lunedì 7 settembre

alle 21, zona Porto Vecchio: “A Tavola sul Porto Vecchio” (Confartigianato Imperia)

Martedì 8 settembre

alle 21, zona Porto Vecchio : “A Tavola sul Porto Vecchio” (Confartigianato Imperia)

Mercoledì 9 settembre

alle 21, zona Porto Vecchio: “A Tavola sul Porto Vecchio” (Confartigianato Imperia)

Giovedì 10 settembre

alle 21.30, Villa Ormond, concerto “Un arrivederci con i fiati” (Orchestra Sinfonica di Sanremo)

Prenotazioni e ticket: www.sanremo2020.eventbrite.it, prenotazioni e ticket concerti Orchestra Sinfonica: www.sinfonicasanremo.it.