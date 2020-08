Sanremo, grave al Borea madre travolta sulle strisce. Automobilista negativa all’alcol test

Sanremo. Rimangono gravi le condizioni della donna investita sulle strisce. E’ ricoverata in coma farmacologico, nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Borea.

Trentenne, dal Piemonte in vacanza nella Città dei Fiori, all’una della scorsa notte, stava attraversando sulle strisce pedonali di corso Matuzia, vicino alla nuova rotatoria, quando è stata travolta da un’utilitaria con alla guida una sanremese quarantenne, che risulterà poi negativa all’alcol test della polstrada.

Insieme alla donna c’erano anche i due suoi figli, entrambi nel passeggino. Questi ultimi fortunatamente non hanno riportato gravi lesioni. Ora sono ricoverati in ospedale, ma sono in buone condizioni. E’ quasi certo che chi era alla guida della vettura coinvolta verrà indagato per lesioni stradali gravi. Anche lei, che era in macchina insieme ad un bambino, a causa dell’incidente ha avuto bisogno delle cure mediche.

Oltre a delle lievi lesioni era, dopo aver travolto madre e passeggino gemellare, in evidente stato di choc ed è stata trasportata in pronto soccorso con un ambulanza del 118. La polstrada si è occupata dei rilievi ed ora sta ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti, avvalendosi anche delle registrazioni fatte dal sistema di videosorveglianza cittadino. La Ford Fiesta coinvolta nell’incidente è stata posta sotto sequestro.