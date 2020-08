Sanremo, giocatore esce dal Casinò e viene rapinato: indagano i carabinieri

Sanremo. E’ uscito dal Casinò per raggiungere il parcheggio antistante la casa da gioco, ma è stato rapinato del portafoglio e gettato a terra da uno sconosciuto. Vittima della rapina, avvenuta intorno alla mezzanotte tra sabato e domenica scorsi, è un settantenne di Sanremo che si è visto derubare di alcune centinaia di euro.

L’uomo ha denunciato l’aggressione ai carabinieri della compagnia di Sanremo, che ora indagano per risalire all’autore (o agli autori) della rapina. I militari hanno già acquisito le immagini del circuito di videosorveglianza e stanno compiendo accertamenti per capire se i soldi sottratti all’uomo fossero stati vinti poco prima e se il malvivente avesse, in questo caso, pedinato l’anziano.