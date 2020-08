Sanremo, gatto cerca casa: qualcuno vuole adottarlo?

Sanremo. Il bel gattone nella foto cerca una casa. E’ di una dolcezza infinita. Oramai da un paio di mesi ha trovato rifugio presso un bar, dove trova pappa e coccole ma purtroppo il bar a settembre chiuderà e la persona che si occupa di lui non ci sarà più.

E’ un gatto affettuoso e già castrato, sicuramente aveva una famiglia ma in questi mesi nessuno lo ha mai cercato, la strada non è un posto sicuro per lui perché è troppo buono e con molta fiducia nell’uomo. Si cerca perciò qualcuno che lo accolga nella propria casa. Al momento si trova a Sanremo.

Chi fosse interessato ad aiutarlo adottandolo può contattare il 3393670333.