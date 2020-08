Sanremo, fioccano le multe nei locali per le mascherine abbassate. Controlli a tappeto della municipale

Sanremo. Controlli a tappeto e prime multe salate da parte della polizia municipale matuziana in azione da ieri sera tra i locali del centro cittadino per verificare il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione, leggasi le mascherine, tra il personale degli esercizi commerciali.

La prima sanzione è fioccata nella tarda serata appena passata, al culmine di un’ispezione svolta da uomini del comando locale in borghese in un’attività del centro. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che nella cucina in questione i cuochi indossassero la mascherina non perfettamente, con il naso leggermente esposto alle pietanze in fase di lavorazione, probabilmente a causa delle alte temperature che si possono registrare ai fornelli di un ristorante in questo agosto canicolare. Il “conto” totale della multa per il titolare è stato salato e ha sfiorato i mille euro.

Quelli nei locali non sono gli unici controlli portati avanti dalle forze dell’ordine della Città dei Fiori da quando è entrato in vigore sull’intero territorio nazionale l’obbligo della mascherina all’aperto dopo le 18. La zona della marina, tra piazza Bresca e piazza Sardi, è costantemente tenuta sotto osservazione nelle ore serali. Anche la “vasca”, via Matteotti, dove più facilmente si possono creare assembramenti, viene spesso passata al setaccio anche di giorno da chi è deputato a far rispettare le regole.