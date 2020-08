Sanremo, è morto don Giuseppe Stroppiana: per anni parroco di San Bartolomeo

Sanremo. E’ morto don Giuseppe Stroppiana, 88 anni. Originario di Chieri, in provincia di Torino, don Giuseppe era stato ordinato sacerdote il 16 giugno del 1962. Per anni era stato parroco di San Bartolomeo a Sanremo .

Ad annunciare la morte del sacerdote è stato il vescovo monsignor Antonio Suetta che lo ha ricordato durante la messa in occasione delle celebrazioni di San Secondo a Ventimiglia.

Il funerale di don Giuseppe Stroppiana sarà celebrato venerdì 28 agosto alle 10,15 a Chieri. Mentre sabato 29 agosto alle 18,30 nella Parrocchia di Nostra Signora della Misericordia (Marina) e domenica 30 agosto alle 9,30 nella Parrocchia di San Bartolomeo in Sanremo, verrà celebrata una Santa Messa in suo suffragio.