Sanremo, due rom minorenni arrestati per rapina dalla polizia

Sanremo. Fermati dalla Squadra Volante della polizia mentre scappavano dopo aver rubato in un appartamento: denunciati due minorenni.

Nella giornata di sabato, mentre la città si preparava alla nota gara ciclistica “La Classicissima”, due minorenni si sono introdotti all’interno di una villetta bifamiliare approfittando dell’assenza dei proprietari.

Mentre rientrava a casa, la figlia ha notato i due giovani – di etnia rom – all’interno dell’abitazione e, nel tentativo di bloccarli, è stata da questi aggredita. La ragazza è però riuscita a contattare il 112 e dopo pochi minuti la pattuglia della Squadra Volante è arrivata sul posto, intercettando nell’immediatezza i due soggetti che nel frattempo si erano dati alla fuga: fratello e sorella, N. G. classe 2007 e N. A. classe 2006.

I poliziotti hanno recuperato i beni appena asportati dall’abitazione e, a seguito di perquisizione personale, hanno trovato altresì dei gioielli di dubbia provenienza, oggetto di successiva attività investigativa da parte degli operatori del controllo del territorio insieme alla Squadra di polizia giudiziaria del locale Commissariato.

A fronte del solido quadro indiziario ricostruito in breve tempo, gli inquirenti hanno proceduto nei loro confronti con una denuncia a piede libero per rapina impropria e ricettazione, affidandoli poi ad una comunità per minorenni.