Sanremo, “Dona Flor e i suoi due mariti” in scena all’ex Oratorio di Santa Brigida

Sanremo. Il Civ La Pigna L’Antico Borgo di Sanremo in collaborazione con Il Teatro dell’Albero riporta a Sanremo, a conclusione di una lunga tournèe, il capolavoro di J. Amado “Dona Flor e i suoi due mariti” con Loredana De Flaviis, Franco La Sacra e Paolo Paolino. Duo musicale: Manuel Merlo (chitarra) e Davide Ravasio (voce, sax tenore, cajon).

Teatro e musica per offrire al pubblico, nella forma più godibile e accattivante, uno dei grandi capolavori della letteratura sudamericana, straordinaria per ricchezza verbale, architettura narrativa, humour e contagioso amore per la vita.

La lettura del testo sarà resa più efficace dall’interpretazione di brani brasiliani e sudamericani di successo. Nella suggestiva location dell’ex Oratorio di Santa Brigida, nel meraviglioso centro storico di Sanremo, un’occasione divertente e magica. Ingresso libero con posti limitati.