Sanremo, da storico baluardo della musica su cd a wine bar. La nuova vita di Popoff

Sanremo. Riapre trasformandosi in wine bar lo storico negozio di via Gaudio Popoff. Ultimo “baluardo” della musica su disco nella città del Festival della canzone, a due passi dal teatro Ariston, Popoff aveva abbassato la saracinesca per l’ultima volta dopo quasi quarant’anni di attività nell’ottobre del 2017, una decisione sofferta presa del suo appassionato ex titolare Enrico Bonnin, dovuta al calo delle vendite provocato dell’avvento del digitale.

A riprendere quel marchio rimasto impresso nel cuore di molti amanti cultori della musica in tutte le sue sfaccettature, saranno due giovani imprenditori sanremesi della ristorazione Francesco Muccio e il suo socio David Colace, due volti noti del calcio con un passato tra i dilettanti e per David anche tra i professionisti. I due sono già conosciuti e apprezzati per Sicily Made di corso Garibaldi.

Il nuovo corso di Popoff wine bar dovrebbe prendere ai primi di ottobre, cercando di preservare per la clientela l’antica atmosfera dei giorni in cui si girava tra le migliaia di cd in mostra sugli scaffali alla ricerca dell’ultimo album dell’artista preferito. I due giovani, coraggiosamente, hanno deciso di andare avanti con questo nuovo progetto nonostante le incertezze dovute all’emergenza coronavirus. «Diciamo che quello più pazzo sono io, ho voluto rischiare coinvolgendo il mio socio Francesco in un momento in cui secondo me bisogna battere il chiodo. Dopo la tempesta spunta sempre il sole…, racconta David.

Abbiamo deciso di lasciare il nome del vecchio negozio di dischi perché Sanremo è la città della musica, della quale non può fare a meno. Inoltre, ci è sembrato corretto, pur cambiando genere di attività, preservare un ricordo di questo storico locale che vogliamo arredare in stile musicale. La nostra idea è di renderlo un modestissimo Hard Rock Caffe. Le pareti saranno aerografate con immagini di strumenti musicali, mentre gli aperitivi verranno serviti su piatti di vinile. Più di questo però, per ora, non possiamo svelare. Manca poco all’apertura!».