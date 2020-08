Sanremo, cuochi nei locali zona Porto Vecchio senza mascherina. Si allarga il cerchio dei ristoratori multati

Sanremo. Sono quattro in totale i ristoratori della zona del Porto Vecchio che ieri sera sono “caduti” nella rete dei controlli straordinari della polizia municipale matuziana, impegnata nel contrastare il fenomeno dell’uso improprio della mascherina nei luoghi di lavoro.

Stando ai dettagli forniti da fonti del comando di via Giusti, nella serata di ieri la municipale ha schierato un nutrito numero di agenti in borghese per dare seguito a diverse segnalazioni provenienti dai cittadini-clienti che hanno lamentato, in questi giorni, l’uso maldestro dei dispositivi di protezione individuale all’interno delle cucine di alcune attività del centro, in particolare dell’area della marina. Il bilancio dell’operazione, iniziata in tarda serata, ha visto i vigili sanzionare quattro titolari con multe di 400 euro per ogni dipendente trovato senza mascherina o con la mascherina indossata non correttamente. Il bilancio totale delle multe supera i 2000 euro.

Secondo la legge, indossare la mascherina senza coprire interamente naso e bocca equivale a non indossarla affatto. Di conseguenza la sanzione non prevede attenuanti, se non la riduzione dell’importo (come per ogni altra multa) se versato entro i primi cinque giorni: in questo caso l’ammenda si riduce a 280 euro.

I controlli straordinari dei vigili non hanno interessato solo il centro città. Sempre ieri, gli agenti della municipale hanno passato al setaccio anche alcuni stabilimenti balneari situati agli estremi della Città dei Fiori nei quali, sempre secondo la segnalazione di alcuni cittadini-clienti, si sarebbero verificati comportamenti passibili di sanzione. I controlli, per questi casi, non hanno fatto emergere irregolarità.