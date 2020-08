Sanremo. Parte di una colonna in cemento si è spezzata al civico 333 in via Goethe a Sanremo, finendo sul cancello in metallo che dà accesso ad alcune abitazioni. E’ successo nel tardo pomeriggio. A causare il crollo del pilastro è stato un camion: sembra che il telo del mezzo sia rimasto agganciato alla sommità della colonna ornamentale, trascinandola fino a spezzarla.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno temporaneamente chiuso la strada a salire per ripristinare le condizioni di sicurezza prima che qualcuno possa farsi del male.