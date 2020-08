Sanremo, auto di turisti esce da via in contromano. Tragedia sfiorata

Sanremo. Non aver letto un cartello stradale poteva, ieri sera, provocare una tragedia. Verso le 21.30, un’auto con a bordo dei turisti tedeschi, è uscita in contromano da via Roccasterone e, nell’immettersi in corso Imperatrice, ha travolto ben quattro scooter con a bordo altrettanti minorenni.

I ragazzi, fortunatamente, non hanno riportato lesioni gravi. Sul posto è intervenuto il 118 con due ambulanze. Il traffico per consentire le operazioni di soccorso è rimasto bloccato almeno un’ora.