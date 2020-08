Sanremo, attraversamenti pedonali rialzati in corso Mombello inferiore: l’interpellanza di Fratelli d’Italia

Sanremo. Fratelli d’Italia ha depositato oggi un’interpellanza urgente nella quale si chiede di posizionare attraversamenti pedonali rialzati in corso Mombello inferiore.

Il testo dell’interpellanza:

«Sanremo,

Al Presidente

del Consiglio comunale

di Sanremo

INTERPELLANZA URGENTE

I sottoscritti Consiglieri comunali,

PREMESSO che Corso Mombello è una strada ad alta densità di traffico, caratterizzata da un elevato attraversamento di pedoni, non solo residenti ma anche turisti vista la presenza di molti locali e negozi lungo il corso;

RILEVATO, anche a seguito di segnalazioni di diversi cittadini e commercianti della zona pervenuteci tramite il portavoce cittadino di Fratelli d’Italia Antonino Consiglio, che Corso Mombello è pericolosa per i pedoni durante l’attraversamento della strada;

EVIDENZIATO che la velocità troppo elevata dei veicoli che transitano è un elemento che può incidere in modo determinante nel grado di gravità degli incidenti;

INTERPELLANO

con urgenza il Sindaco e la Giunta

per sapere se l’Amministrazione intende attivarsi affinché vengano installati due attraversamenti pedonali rialzati sulla corsia di levante e due sulla corsia di ponente di corso Mombello inferiore al fine di favorire l’attraversamento in sicurezza dei pedoni e al tempo stesso di ridurre la velocità dei veicoli in transito grazie alla sopraelevazione.

Luca Lombardi Federica Cozza».