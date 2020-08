Sanremo, assessore Berrino sull’ufficio postale in via Dante: «Da Poste rassicurazioni che non chiuderà»

Sanremo. «In qualità di assessore alla tutela dei consumatori ho chiesto delucidazioni a Poste Italiane riguardanti l’ufficio postale di via Dante e mi è stato rassicurato non solo che esso non chiuderà ma che entro la fine del mese di settembre verrà ripristinato l’orario esistente prima dell’emergenza sanitaria».

Così l’assessore regionale Gianni Berrino in merito all’ipotesi di chiusura totale dell’ufficio postale che sta destando preoccupazione tra gli abitanti della zona Borgo a Sanremo.