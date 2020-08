Sanremo, Andrea Gorlero: «Perché mi candido? Per la mia grande passione per la politica»

Sanremo. Una profonda esperienza maturata sul campo nella gestione della “cosa” pubblica Andrea Gorlero, presidente e amministratore delegato di Amaie Energia si appresta ad affrontare la campagna elettorale come candidato del Partito democratico. Una campagna elettorale che per Gorlero è iniziata con l’appoggio manifesto del sindaco della sua città Alberto Biancheri. «Mi ha fatto enormemente piacere sia sul piano umano e personale che politico e non posso fare altro che ringraziarlo. Ho collaborato con lui per 6 anni e ho potuto valutare le sue grandi capacità» – dice, senza tradire una punta di commozione, Gorlero.

Andrea Gorlero da sempre si occupa di gestione della “cosa” pubblica, sul campo sia per la sua professione di avvocato amministrativista che per lustri trascorsi in vari Enti trai quali la Camera di Commercio e a Palazzo Bellevue sui banchi del consiglio comunale e in qualità di assessore. Insomma, l’esperienza non gli manca certo ma tiene a sottolineare: «Mi candido per la mia grande passione per la politica, una passione che non è un hobby fine a sé stesso ma impegno quotidiano a studiare le pratiche, una attività che mi ha sempre appassionato e coinvolto».

E da ultimo l’esperienza di Amaie Energia società multiservizi in grande crescita. «Con un comune denominatore – conclude Gorlero – che è l’ambiente, il territorio, l’attenzione alla qualità della vita, riciclo rifiuti, energia pulita, mercato dei fiori, coltivazione biologica. La definirei una grande occasione. Se dovessi essere eletto mi troverei nelle condizioni di portare il mio contributo in Regione sotto questi profili».

Un ultimo passaggio Andrea Gorlero lo riserva sugli altri candidati del Pd nella nostra provincia, in particolare a Claudia Regina: «Con lei stiamo facendo un ragionamento per quanto riguarda l’ interconnessione del territorio tra costa ed entroterra all’interno e con l’esterno in un clima di forte solidarietà che sarà il leit motiv della nostra campagna elettorale».