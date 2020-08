Sanremo. Il presidente uscente del consiglio regionale Alessandro Piana rilancia la sua campagna elettorale per le Regionali di settembre inaugurando un secondo point (dopo quello di Imperia) nella Città dei Fiori. La base per il nuovo punto di ascolto dell’esponente del Carroccio è in via Roma, nella sede del point leghista delle scorsa campagna elettorale. Un luogo che fruttò non pochi consensi in termini elettorali alla Lega anche se poi le elezioni premiarono il candidato della coalizione di centrosinistra.

Presenti nel momento dell’inaugurazione tanti militanti, tra cui un nutrito gruppo fuoriuscito dalla sezione sanremese di Fratelli d’Italia tra i quali spiccano, oltre all’ex coordinatore cittadino Michele Ganfoldi, anche gli ex candidati alle comunali Daniela Di Davide, Monica Castello e Matteo Guardiani. Tra gli ospiti due personalità importanti dell’europarlamento come Marco Campomenosi, coordinatore degli europarlamentari e Antonio Maria Rinaldi. Non mancava nemmeno l’onorevole Flavio di Muro e il capogruppo in consiglio comunale Daniele Ventimiglia. A salutare Piana si è fermata per strada anche una squadra di volontari di Sanremo Soccoro.

A dare supporto c’era il vicesindaco di Bordighera Mauro Bozzarelli e l’ex consigliere di AN della giunta Bottini Francesco Valenzise. Dal presidente uscente del consiglio regionale è arrivata anche una replica alle dichiarazioni del sindaco di Imperia Claudio Scajola – alleato nella coalizione a sostegno di Giovanni Toti – che aveva criticato pubblicamente il calo nei consensi del partito di Salvini.

(Nella videointervista i propositi di Piana per i sanremesi)