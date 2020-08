Sanremo, al via i festeggiamenti per la solennità dell’Assunzione di Maria al Santuario di N.S. della Costa

Sanremo. «Erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù» (At 1,14). A partire dalle parole racchiuse nel libro degli Atti, dopo un tempo segnato dalla grave pandemia del coronavirus, anche il Santuario di N.S. della Costa in Sanremo riprende le proposte di spiritualità comunitarie con il desiderio di tornare a ritrovarci insieme per essere «assidui e concordi nella preghiera… con Maria».

Momento centrale dell’anno sono i tradizionali festeggiamenti per la solennità dell’Assunzione di Maria che prevedono la processione (mercoledì 5 agosto), che continueranno con la Novena e la predicazione (dal 6 al 14 agosto) e culmineranno il 15 agosto.

Un’iniziativa particolare sarà quella denominata “Tempo di ferie – tempo di Fede” (nella giornata di martedì 11 agosto). Il tempo libero delle ferie, utile per il riposo costituisce anche una formidabile occasione per dedicare attenzione e cura allo spirito. A questo scopo il Santuario desidera offrire un’occasione per le persone di passaggio nella stagione turistica che desiderano iniziare un percorso di fede.

Sarà possibile, per chiunque lo desideri, trascorre mezza giornata al Santuario: la giornata inizierà con la preghiera delle lodi a cui seguirà la Santa Messa, la meditazione del sacerdote, l’Adorazione Eucaristica, la meditazione personale e il pranzo condiviso.

«Invitiamo tutti a partecipare ai festeggiamenti presso il nostro Santuario tanto caro alla città di Sanremo e ai suoi abitanti» – dicono gli organizzatori.