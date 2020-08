Sanremo, al Floriseum va in scena lo spettacolo “I falsi d’autore”

Sanremo. Il Floriseum, in collaborazione con Dimensione Musica per la serata del 14 agosto propone uno spettacolo unico, apericena “I falsi d’autore”.

Freddy Mercury, nella persona di Ferdinando Altavilla, Lady Gaga, nella persona di Marina Passafiume e Zucchero, nella persona di Giuseppe Socratini intratterranno il pubblico con uno spettacolo suggestivo e di qualità.

La band che li accompagnerà egregiamente sarà formata da: Ramon Rossi alla batteria, Fulvio Gaslini al basso, Riccardo Sasso alle tastiere e Mauro Vero alla chitarra.

In una cornice splendida come il Floriseum, a portata di famiglie e con accesso senza barriere architettoniche dalle 21 sarà possibile consumare un’apericena o un drink. Prenotazioni obbligatorie al 340/4002419 entro il 12 agosto. Il Floriseum si trova in corso Cavallotti 113, all’interno del Parco di Villa Ormond.