Sanremo, al banchetto del M5S se porti la plastica avrai una borraccia ecologica

Sanremo. Iniziativa del Movimento 5 Stelle per contrastare la diffusione della plastica monouso: domenica 30 agosto, dalle 9 alle 13 in piazza Eroi Sanremesi, presso il banchetto dei pentastellati, chi porterà due bottiglie di plastica riceverà in omaggio una borraccia ecologica.

«Quella di domenica è un’iniziativa che stiamo proponendo da diversi anni in tutta Italia per sensibilizzare i cittadini sul riciclo e sulla cura dell’ambiente. Finalmente, quest’anno l’evento si terrà anche a Sanremo, sulla scia di molte iniziative già messe in atto dal M5S per limitare al massimo l’uso della plastica monouso e introdurre buone pratiche di economia circolare. Continua infatti la sensibilizzazione nel solco della campagna #IoSonoAmbiente e della legge Salva Mare del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa: il nostro Paese e in particolare i nostri mari sono ormai congestionati da plastiche e micro-plastiche», dichiara la deputata M5S Leda Volpi.

Che poi aggiunge: «Ogni anno, secondo un recente dossier, solo nel Mediterraneo vengono riversate almeno 8 milioni di tonnellate di plastica, di cui più dell’80% arriva da terra: avanti di questo passo, secondo gli esperti, entro il 2050 potremmo avere più plastica che pesce nei mari. Domenica mattina, dunque, aspetto i sanremesi e i turisti che soggiornano nella nostra bellissima città: chi ci porterà 2 bottiglie di plastica riceverà in cambio una bellissima borraccia di alluminio che potrà portare sempre con sé, a scuola, al lavoro o per il tempo libero. Al banchetto M5S di piazza Sanremesi ci saranno anche i candidati alle Regionali 2020 per la circoscrizione di Imperia e il consigliere comunale Roberto Rizzo», conclude Volpi.