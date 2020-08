Sanità digitale, Viale: «Dopo gli esami di laboratorio anche referti e immagini radiologiche a portata di click»

Genova. È operativo 24 ore su 24 in tutte le Asl e ospedali della Liguria (in Asl 5, in fase di prossima attivazione), il servizio che permette al cittadino di consultare e scaricare via web, senza spese aggiuntive, i propri referti e immagini di radiologia tramite computer, tablet e smartphone, collegandosi alla pagina dedicata disponibile sul sito di Alisa.

Per poter usufruire del servizio, il cittadino che esegue un esame in radiologia deve richiedere, al momento dell’accettazione, l’attivazione del servizio “referti online”, fornendo il proprio indirizzo di posta elettronica: «Questo nuovo servizio, disponibile in tutta la Liguria, permette di scaricare in modo veloce, sicuro e comodamente da casa, i referti e le immagini di radiologia – commenta Sonia Viale, vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria – Si tratta di una facilitazione per il cittadino che consente allo stesso tempo di limitare gli accessi agli sportelli e prevenire il rischio di assembramenti».

Il referto e le relative immagini sostituiscono a tutti gli effetti la copia cartacea e il CD; possono essere consultati, salvati e stampati più volte e in qualunque momento, entro 45 giorni dalla data di emissione.

In caso di smarrimento delle proprie credenziali o di problemi di accesso al servizio, si consiglia di rivolgersi allo sportello o alla struttura dove è stato eseguito l’esame. È possibile consultare e stampare il referto online solo se è stato pagato il ticket o se si è esenti.