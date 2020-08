San Bartolomeo al Mare, il 9 agosto al Sidecar Cafè serata in memoria di Andrea Adotti

San Bartolomeo al Mare. Una serata evento in memoria di Andrea Adotti, scomparso sei mesi fa a causa di un tragico incidente stradale in sella alla sua moto a Diano Marina.

L’appuntamento è per domani, domenica 9 agosto alle 21,15, presso il Sidecar Cafè di San Bartolomeo al Mare in via Aurelia 131, di cui il 50enne era titolare e gestore insieme all’amata moglie Blanca.

Protagonista del live concert tribute il musicista Agostino Celti che renderà omaggio alla memoria di Andrea, grande amante della musica e del suo lavoro.

Per informazioni visitare la pagina Facebook Sidecar Cafè o contattare il numero 328 0343383.