Saltano le Frecce Tricolori a Imperia, Oneglio: «Siamo molto dispiaciuti»

Imperia. «Al momento non siamo ancora stati contattati ufficialmente, ho visto che l’evento e il programma degli Air Show sono stati cancellati, ma comunicazioni ufficiali non ne sono ancora arrivate. Fonti ufficiose parlano di una rinuncia da parte dell’Aero Club Savona che fa parte degli Air Club Italia, organizzatori dell’evento con il supporto dei comuni».

Questo il commento di Gianmarco Oneglio, assessore al Commercio e al Turismo del Comune di Imperia, dopo la notizia che le Frecce Tricolori non voleranno più nei cieli di Imperia il 4 ottobre come da programma a causa dell’emergenza Covid-19.

Un annullamento dettato dalla situazione sanitaria in corso, ma senza perdere la speranza che l’evento possa essere posticipato al 2021: «Ogni anno viene realizzato il calendario delle manifestazioni per gli Air Show delle Frecce che il prossimo anno si dovrà rifare e quindi valuteranno, noi ovviamente speriamo che la valutazione sia positiva come quella di quest’anno», aggiunge l’assessore che prosegue:

«Capiamo questa scelta, ma siamo molto dispiaciuti perché c’erano molte aspettative da parte degli operatori turistici e commerciali su questo evento», ha concluso Oneglio.

Nelle scorse ore la conferma ufficiale della cancellazione della manifestazione è arrivata dall’Aero Club Savona e della Riviera Ligure: «Con rammarico vi informiamo che a causa Covid anche le manifestazioni aeree di Alassio ed Imperia 2020 sono state cancellate dal calendario ufficiale degli eventi programmati per l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale delle “Frecce Tricolori” dell’Aeronautica Militare Italiana.

Ci auspichiamo che l’organizzazione, la disponibilità, il lavoro svolto non vadano completamente persi ed i due eventi possano essere messi a calendario per il 2021», si legge nella nota pubblicata dal Club sulla propria pagina Facebook.