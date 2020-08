Sanremo. Ferragosto all’insegna dello shopping e della convenienza nel centro cittadino con i “Saldi di Gioia”, giunti alla 15° edizione.

Già durante la mattina molte persone hanno approfittato della prima giornata dell’evento organizzato dal Comune di Sanremo e da Confcommercio per ammirare la merce esposta all’esterno dei negozi lungo via Matteotti, corso Mombello, via Palazzo, via Cavour, via Carli, via Corradi e piazza Eroi Sanremesi, e fare compere.

Soddisfatti al momento i commercianti: «Sta andando bene. C’è un buon afflusso, la gente viene, guarda e compra. Siamo abbastanza soddisfatti, speriamo che nel pomeriggio e domani arrivino più persone».

Il mercato a cielo aperto si sta svolgendo in sicurezza e secondo le disposizioni anti Covid-19 illustrate da numerosi cartelli tradotti in più lingue. Il percorso è infatti monitorato da stewart che controllano che tutti rispettino le regole: avere la mascherine e mantenere la distanza di almeno 1 metro. «Tutti rispettano le norme anti Covid-19, solo alcuni fanno i “furbi”» – dicono gli steward.

La manifestazione durerà fino alle 22 e proseguirà anche domani, domenica 16 agosto.