Sanremo. «La prima giornata è stata positiva perché ho notato una forte sinergia tra i commercianti e il Comune di Sanremo», commenta così Andrea Di Baldassare, presidente di Confcommercio Sanremo, parlando della giornata di sabato di “Saldi di Gioia”, giunta alla 15° edizione.

Soddisfatti sia i commercianti sia chi è tornato a casa con un sorriso per l’acquisto fatto a Ferragosto: «Le persone sono rimaste soddisfatte della filodiffusione. Vedere i negozi e fare acquisti importanti con musica di sottofondo lungo le vie della città ha reso contenti tutti» – dice Di Baldassarre.

di 20 Galleria fotografica “Saldi di Gioia” a Sanremo









La festa dedicata allo shopping e alla convenienza, organizzata da Confcommercio in collaborazione con il Comune di Sanremo, è iniziata bene: «E’ una manifestazione da sempre capace di ottenere risultati positivi e anche quest’anno si prospetta un altro successo, i commercianti sono contenti per il discreto lavoro fatto. Ho visto tanti sorrisi tra coloro che hanno fatto acquisti. La prima giornata è stata una boccata d’ossigeno per i commercianti dopo il momento difficile che hanno passato» – commenta il presidente di Confcommercio Sanremo.

Anche oggi, domenica 16 agosto, sarà possibile ammirare la merce esposta all’esterno dei negozi lungo via Matteotti, corso Mombello, via Palazzo, via Cavour, via Carli, via Corradi e piazza Eroi Sanremesi, e fare compere.